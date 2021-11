Los serios problemas legales por los que el hijo de Julio Iglesias podría terminar en la cárcel

Julio Iglesias Jr, cantante, presentador, actor y modelo español más conocido por ser hijo del cantante Julio Iglesias, parce encontrarse en serios problemas legales. El hijo del exitoso cantante, compositor, músico y productor, se enfrenta a la justicia de Estados Unidos.

Julio Iglesias Jr., posee una extensa deuda de los impuestos de una de sus imponentes mansiones. La información fue filtrada por el programa “Chisme no Like”, el cual aseguró que la deuda del hijo de Julio Iglesias y de Isabel Preysler es de unos $14 mil dólares. Lo que ha llamado la atención de todos es el hecho de que, a pesar de la gran fortuna con la que cuenta su familia, el actor no haya pagado su deuda.

Si bien las deudas de Julio Iglesias Jr. no son tan imponentes, en el programa “Chisme no Like” recordaron que así iniciaron los problemas de Laura Bozzo y que posteriormente la suma creció. Sobre ello, uno de los periodistas aseguro: “Se quedó con la casa el chico, mira qué machista, y debe taxes, lo cual deberá pagar porque aquí en Estados Unidos no se juega, en México sí, Laura Bozzo juega con el SAT”. Es así que el hijo de Julio Iglesias parece estar en grandes aprietos económicos que lo podrían llevar a ser encarcelado de no pagar sus deudas.

Además, el periodista hizo una alusión a los Pandora Papers y siguió diciendo: “Págale a tu hijo, vas a tener problemas, Julio. Si empiezan a investigar a la familia Iglesias van a agarrar también a Julio, porque, de seguro, Julio Iglesias habrá hecho cosas para esconder el dinero y esconder las cosas porque compran propiedades con corporaciones fantasmas. Salió el informe de Julio Iglesias de cómo compraba las propiedades para que no se sepa que era él”.

Imagen: El periódico

La propiedad en cuestión, sería la de Lake Tahoe, en las montañas de Sierra Nevada, en California. Esta mansión ya ha traído problemas a Julio Iglesias Jr., quien en febrero pasado, se negaba a dejársela a su esposa. Charisse -esposa del hijo de Julio Iglesias- argumentó que había dejado su carrera como modelo para dedicarse al hogar, por lo que exigía que esa propiedad le fuera entregada.