Así es la calle de la Doctora Polo en Estados Unidos

Ana María Polo, popularmente conocida como la Doctora Polo, puede presumir que una calle fue bautizada con su nombre en su honor. Se trata de un tramo de una calle en Hialeah, Fl, Estados Unidos.

La abogada cubanoamericana, famosa por su programa ‘Caso Cerrado’, fue honrada por el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, quien resaltó todo el trabajo que ha realizado por 20 años para ayudar a la comunidad latina, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

¿En dónde se encuentra la calle de la Doctora Polo?

La calle de la Doctora Polo es el tramo ubicado en la intersección de la 72 y 19 Court de la ciudad situada en el condado de Miami-Dade. No es casualidad que se haya elegido justo ese lugar, es ahí donde se grabó, durante dos décadas, su programa ‘Caso Cerrado’.

"Esta calle fue mi hogar, aquí hice amigos entrañables y, lo más importante de todo eso, es que a través de un programa que se grabó justo aquí en Hialeah, los latinos nos unimos, reflejamos nuestros conflictos y los confrontamos de una manera muy humana y diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en los demás programas de corte", dijo la abogada durante la ceremonia.

Además, admitió que estaba muy feliz de poder disfrutar ese momento rodeada de todas las personas que formaron parte del programa. Sin dejar de destacar que se sentía muy honrada y orgullosa de recibir semejante reconocimiento por parte “de la ciudad de Hialeah, del condado y del estado de la Florida".

‘Caso cerrado’ marcó toda una época

En diciembre del 2019 se grabó el último capítulo de ‘Caso cerrado’, un programa que marcó la historia de la televisión. Se convirtió en el programa en español de más larga duración de todos los tiempos y, además, recibió una nominación a los premios Emmy.

Si bien, todavía se pueden ver repeticiones del programa, no se volverán a grabar nuevos capítulos. Esto no quiere decir que no vayamos a volver a ver a la Doctora Polo en la televisión (al menos por el momento). ¿Crees que nos sorprenderá nuevamente con algo completamente diferente?