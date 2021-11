Karol G se está preparando para la actuación ya que interpretará una nueva serie

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G es una cantante y compositora colombiana, su padre es músico lo que hizo que desde temprana edad tuviera interés por la música. En 2006 participó en el reality show Factor X, y vio en él una oportunidad de surgir en el mundo de la música.

Gracias a su participación en ese reality Karol G obtuvo su primer contrato discográfico con Flamingo Records de Colombia y Diamond Music de Puerto Rico y eligió Karol G como su nombre artístico. En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment, y hubo un ascenso en su carrera. Entre las cosas locas e inesperadas de su carrera, hubo una ocasión en que J Balvin se presentó en la fiesta de quince años de una prima suya, y cantó una canción con él.

En estos días Karol G ha anunciado que dará un paso más en su carrera artística y de la música urbana, de la cual es una gran representante. El pasado jueves, la intérprete fue elegida por el Latin Grammy como "Mejor interpretación reguetón" gracias al tema "Bichota", el cual salió al mercado en octubre de 2020.

Debido a este salto que quiere dar en su carrera Karol G ha dicho: "Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”. Durante su presentación en el programa de Jimmy Fallon que se transmite por la cadena americana NBC, la cantante colombiana no dio muchos detalles de su aparición en la plataforma Netflix.

En la entrevista realizada por Fallon, Karol G sólo aclaró que no será una autobiografía, sino más bien ficción. De esta manera deja a sus seguidores muy intrigados por saber cuál y cómo será el personaje que interpretará la cantante en la serie.

Imagen: Instagram Karol G

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Karol G participa en una serie televisiva. En el año 2012, en colaboración con Reykon interpretó la canción "301" en la telenovela “Pobre Rico”, que se transmitió en Colombia por el canal RCN.