El asombroso test que indica si eres una persona decente

Los test de personalidad siguen ganando miles y miles de adeptos en las redes sociales. Los usuarios descubrieron en estos retos una ingeniosa alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados no paran de sorprender. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te atreves a conocer lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Vaca: tiendes a sobresalir por ser una persona sumamente honesta. Detestas a la gente falsa y no sabes mentir. Prefieres ir siempre al frente con la verdad aunque esto te traiga consecuencias. Te caracterizas por ser alguien decente en todos los ámbitos de tu vida. Eres muy bueno para dar consejos y quienes te conocen acuden a ti en búsqueda de los mejores. Rara vez te dejas influenciar por lo que te dicta el corazón cuando debes tomar decisiones. Te es muy fácil guiarte por la razón y si bien algunos te ven como un ser frío, eres todo lo contrario en la intimidad. Por tu familia eres capaz de darlo todo.

istockphoto

Árbol: eres alguien que suele sobresalir siempre. Sabes muy bien cómo hacerte destacar entre la multitud y muchos te tienen como un gran referente a seguir. Eres una persona inteligente, creativa y muy coherente en su accionar. Te caracterizas por ser muy extrovertido y sociable. Tienes facilidad para iniciar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Vives tus días como si no existiera un mañana y nunca tienes un no como respuesta. Detestas la zona de confort y te escabulles de los sitios en los que sientes que no puedes crecer.