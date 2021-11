Whatsapp: así podés chatear sin que te vean "en línea"

WhatsApp, la aplicación de mensajerías más importante del mundo quizás, o la que más usuarios posee, continúa presentando actualizaciones para brindarle a todos sus usuarios esparcidos por todo el mundo. En esta nota, te vas a enterar de qué se trata.

Quizás no lo notaste, pero en la jornada de este viernes, las redes sociales pertenecientes a Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) volvieron a reportar fallas, por lo que los usuarios volvieron a recurrir a Twitter para confirmar la caída. Los problemas comenzaron a las 16:00 hora local donde una hora después comenzaron a disminuir y ya más tarde, todo pudo solucionarse.

Por otro lado, algunos usuarios recomiendan no instalar la versión WhatsApp Delta, ya que es una aplicación no oficial. El principal atractivo es que viene con funciones para programar y editar mensajes ya enviados. Sin embargo, al no tener la aprobación de Meta, la app no se encuentra disponible en App Store ni Apple. Quienes deseen tener esta aplicación, deben descargarse el archivo ejecutable APK a su dispositivo, pero a través de páginas no autorizadas.

En una de las últimas actualizaciones de la aplicación de servicio de mensajería gratuita, se encontraba la posibilidad de utilizar WhatsApp Web con el móvil apagado o hasta incluso en tablets, función que anteriormente no podía utilizarse.

La novedad que trae ahora WhatsApp es activar el “modo invisible” sin que ninguno de tus contactos vea que estás en línea. Pero, para poder activar esta función, deberás sacrificar algunas cosas. Para aparecer como modo invisible se debe ir al escritorio de tu smartphone, presionar cualquier parte en blanco de la pantalla, aparecerá el botón de Widgets, seleccionar el recuadro de WhatsApp, colocarlo en un lugar donde se puedan visibilizar varios mensajes y por último, leer los mensajes sin la necesidad de ingresar a la app.