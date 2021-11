Noche de llanto y mucha emoción en La Voz

Este sábado se vivió la noche del Asalto Final en La Voz de España y los 12 participantes dejaron todo en el escenario, pero solo 8 quedaron seleccionados para ir a los directos y la despedida fue muy dolorosa para todos ya que, tanto los talentos como sus couches han logrado crear bonitas relaciones de amistad.

Sin embargo, un momento quedará para siempre en la historia de La Voz y su protagonista fue Malú, quien logró sacar más de una lágrima a los presentes.

Esto ocurrió luego de que Jesús Peguero interpretara “Ángel caído”, una canción de Pablo López que Malú convirtió en un verdadero éxito. La presentación fue un verdadero éxito y solo hubo palabras bonitas y halagos para el participante que logró conectar con la historia y transmitir mucho sentimiento.

Pero, antes de retirarse del escenario, Pablo Alborán le pidió a su compañera que se animara a cantar: “Lula canta un poco, por favor”. Al principio, ella mostró algunas dudas ya que aseguró que hacía mucho que no lo hacía y le provocaba algunos nervios.

No obstante, cuando Malú tomó el micrófono y comenzó a sonar la canción, ella dejó su corazón en el escenario. Su interpretación fue tan increíble que Eva González no pudo contener las lágrimas y Alborán debió hacer un esfuerzo para no terminar llorando.

El momento fue mágico y Alejandro Sanz le dio un apretado abrazo mientras le agradecía lo que había provocado. “Es que hacía un montón que no cantaba y lo he cogido con unas ganas”, se justificó la artista.