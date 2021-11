Desde las montañas: Marla Solís, hija de Marco Antonio Solís, enamoró a todos

Marla Solís confirmó nuevamente toda su belleza en las redes sociales con un nuevo contenido multimedia que se viralizó de inmediato entre sus followers. Por otro lado, su padre Marco Antonio Solís compartió un video cantando arriba del escenario con su colega Yuri.



"Hoy se está estrenando #PrimeroDios con mi queridísima y talentosísima @OficialYuri #CelebrandoUnaLeyenda se titula el material donde este servidor participa con la icónica e inigualable Yuri!!! Escúchenlo ya https://Yuri.lnk.to/PrimeroDios ¡Esperamos lo disfruten!" fue el sencillo mensaje de Marco Antonio Solís en Twitter.



Hace unas horas, Marla Solís compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus miles de seguidores. En la mencionada foto se puede ver a la hija del intérprete de “Mi eterno amor secreto” desplegando toda su belleza ante la cámara. La bella latina lució una remera negra manga corta con un colorido estampado, una gorra, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Marla Solís

“Music can heal the wounds which medicine cannot touch.” - Debasish Mridha. La música me da.. una voz! Usemos nuestras voces para crear una conciencia y recaudar fondos para @stjude hospital, apoyando a los niños, soñadores y warriors pequeños afectados por cancer y otras enfermedades que amenazan a la felicidad óptima y paz de las voces del futuro. Visita musicgives.org para ver cómo puedes hacer una diferencia” fue el extenso y sencillo texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Hoy se está estrenando #PrimeroDios con mi queridísima y talentosísima @OficialYuri uD83DuDE4CuD83CuDFFD #CelebrandoUnaLeyenda se titula el material donde éste servidor participa con la icónica e inigualable Yuri!!! Escúchenlo ya https://t.co/aAyk09Q9YZ ¡Esperamos lo disfruten! pic.twitter.com/h37mGTLjIX — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) November 19, 2021

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó de likes rápidamente superando con facilidad los miles corazones en tan solo unas horas. Además, la mexicana recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura y su look de parte de sus más fieles fans.