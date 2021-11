Alejandra Maglietti demuestra como lucir un traje de baño esta temporada

Alejandra Maglietti compartió en sus historias de Instagram un motivador mensaje de la escritora Haruki Murakami. El mismo pertenece a una fandom dedicada a las escrituras filosóficas.

“Si he dejado una herida en tu interior, esta herida no es sólo tuya, también es mía. Así que no me odies por ello. Soy un ser imperfecto. Mucho más imperfecto de lo que crees. Por eso no quiero que me odies. Si me odiaras, me partiría en mil pedazos. Sé que no puedo esconderme en mi caparazón y dejar que las cosas pasen. Y me da la impresión que tú haces eso. A veces te envidio muchísimo, y tal vez te he arrastrado aquí para allá por ese motivo” señalaba dicho mensaje compartido por Alejandra.

En las últimas horas, Alejandra Maglietti publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la bella blonda desplegando toda su belleza ante la cámara. La modelo lució un traje de baño de color negro. La también abogada complementó su look su cabello suelto, un collar dorado y un delicado make up.

“Se viene algo” fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Maglietti para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Alejandra Maglietti

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja del futbolista Jonas “Galgo” Gutiérrez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 56 mil corazones. Además, la también vedette recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans de Instagram hacia su espléndida figura física y su look escogido.