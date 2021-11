Julieta Prandi sacudió la red con su gran hermosura

Julieta Prandi sigue demostrando lo solida que sigue creciendo su relación sentimental con el cantante y actor Emanuel Ortega. La modelo saludó hace unas semanas a su media naranja por su cumpleaños número 44.

“Él me enseñó que es hermoso soñar pero más hermoso aún, es vivirlo. Creo en tantas cosas desde que lo conocí, tanto por lo que debo dar gracias. Hoy cumple años el hombre de mi vida y me siento feliz siendo testigo de su luz. Todo lo que ya sabes y más. Feliz Cumple E.O. Te elijo” fue el sentido mensaje de Julieta.



En las últimas horas, Julieta Prandi compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda posando con un look total white para una producción profesional de fotos. La también actriz complementó su look con el cabello suelto, grandes aretes y un delicado make up.

“Hola!! Te cuento que Peter Pan esta semana tiene súper descuentos en su tienda online! No te podes perder esta oportunidad de renovar tu ropa interior!. Hay hasta un 50% Off en productos seleccionados!” fue la primera parte del sencillo y promocional epígrafe que eligió Prandi para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la pareja de Emanuel Ortega se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, la blonda decidió desactivar la casilla de comentarios en esta publicación, al igual que lo viene haciendo desde hace un tiempo.

Fuente: Instagram Julieta Prandi