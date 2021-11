En su mejor momento: Salma Hayek se roba todas las miradas con su nuevo look para House of Gucci

Salma Hayek , actriz, empresaria y productora mexicana ha impactado a su millones de fans en el mundo con su nuevo cambio de imagen. La artista que es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, es considerada como una de las figuras mexicanas que ha alcanzado mayor notoriedad en Hollywood.

La actriz que consiguió la fama con papeles en películas anglófonas, tales como “Desperado”, “Abierto hasta el amanecer” y “Dogma” es actualmente una de las estrellas más prominentes del medio. Sin dudas el papel más importante en la vida de Hayek fue en la película de 2002 “Frida”, como Frida Kahlo, gracias al cual recibió nominaciones a la mejor actriz en el premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el premio Globo de Oro. No obstante en esta oportunidad Salma se encuentra filmando “House of Gucci”, película para la cual renovó su estilo.

“House of Gucci” es una película estadounidense de drama y crimen dirigida por Ridley Scott. Está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Forden, y narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani. El filme posee artistas de gran talla como por ejemplo son: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino. El tan ansiado estreno llegará el 24 de noviembre bajo la distribución de “United Artists” en los Estados Unidos y de “Universal Pictures” en el resto del mundo.

En la película Hayek interpretará a Giuseppina “Pina” Auriemma. Para encarnar el papel de villana, la actriz decidió hacerse un cambio de look en su cabello y su estilo actual es un tono pelirrojo con un corte “Bob” ondulado.

Imagen: Instagram Salma Hayek

Salma Hayek no solo es una excelente actriz ya que también ha triunfado como productora. Salma ganó un Premio Daytime Emmy a la mejor dirección de programa especial para niños/jóvenes/familia en 2004 por “El milagro de Maldonado”, y recibió una nominación al Premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia en 2007 tras ser estrella invitada en la cadena ABC con la serie de televisión “Ugly Betty”. Sin dudas la artista derrocha talento por lo que el estreno de “House of Gucci” tiene alterados a todos sus fans quienes ansían verla en el rol de villana.