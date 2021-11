Silueta perfecta: More Beltrán conquistó a todos con su espectacular belleza

Morena Beltrán mostró lo de acuerdo que se encuentra con parte de la filosofía futbolística del entrenador de la Selección Argentina de futbol, Lionel Scaloni. El mensaje del entrenador fue realizado en la conferencia de prensa anterior al partido del conjunto albiceleste versus su par brasileño.

“Cuando un equipo ataca, atacamos todos. Estamos atentos a una pérdida, a una posible contra del rival, y si sucede, hay que intentar minimizar esa pérdida, esa contra. Y cuando se defiende, defendemos todo", comienza asegurando el director técnico argentino” fue el mensaje de Scaloni que More decidió retuitear.

En las últimas horas, More Beltrán compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. Allí se puede ver a la periodista e influencer haciendo gala de su belleza ante la cámara. La blonda lució un top de color blanco y un pantalón crema. La oriunda de Haedo complementó su look con su cabello suelto, un paragua negro y un delicado make up.

Un simple emoji de corazón de color blanco fue el simple y corto epígrafe que eligió Beltrán para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Morena Beltrán

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la conductora de ESPN se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 207 mil corazones. Además, la publicación de la comunicadora cosechó miles de comentarios de halago y cariño, hacia su veraniego look y su magnífica figura, de parte de sus más fieles followers.