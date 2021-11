Mi bella genio: así fue la emotiva despedida de Barbara Eden a Larry Hagman cuando falleció

Mi bella genio salió al aire entre 1965 y 1970 por la cadena NBC. Narraba las aventuras de Jeannie (Barbara Eden), una joven rubia, de ojos azules brillantes y de una belleza sin igual que tenía grandes poderes mágicos y su amo era el Capitán Anthony Nelson (Larry Hagman), un astronauta del cual se termina enamorando y casando.

En 2012, para tristeza de miles de fanáticos de la tira, el actor partió de este mundo. El artista de cine y televisión tenía 81 años y fue víctima del cáncer. A fines de los '90, debido al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, había sufrido una cirrosis hepática por lo que había sido sometido a un trasplante de hígado.

Tras conocerse la noticia, la actriz que brilló junto a él en la exitosa producción se mostró muy afectada y lo despidió con una emotiva carta en sus redes sociales. "Mientras ustedes leen este mensaje y las noticias siguen llegando, todavía no puedo expresar el shock e impacto que me ha causado enterarme que Larry Hagman ya no está más con nosotros", comenzó diciendo Eden en su cuenta de Facebook.

Y continuó: "Aún recuerdo el primer día con él en Zuma Beach (donde se grabó el primer episodio de Mi bella genio). Desde ese día, durante cinco años más, Larry fue el centro de tantos momentos divertidos, locos, impresionantes… en retrospectiva, momentos memorables que quedarán para siempre en mi corazón".

Mi bella genio

"Él fue un elemento importante de mi vida por mucho tiempo. Años después de 'Mi bella genio', nuestros caminos se cruzaron muchas veces. Tuve el placer de ver en varias producciones el tornado texano que era él. En medio de un torbellino de risas y una personalidad desenfrenada, Larry siempre fue simplemente Larry. No podrías culparlo por ello, él era lo que era. Estoy feliz de haber podido disfrutar de esa experiencia 'Larry' otra vez el año pasado", agregó.

"Yo, como muchos otros, creí que él había vencido al cáncer, pero una vez más, se nos recuerda que la vida nunca está garantizada. Mis profundas condolencias van a su esposa Maj, sus hijos y sus nietos, así como a sus amigos", expresó.

Barbara Eden y Larry Hagman

Finalmente, cerró su sentida carta: "De todo corazón puedo decir que hemos perdido no solo a un gran actor, sino también a un ícono de la televisión, un elemento de pura Americana.. Adiós, Larry, no había nadie como tú antes y no volverá a haber otro ahora".