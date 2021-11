Frente al espejo, Wanda Nara sacudió la red con su belleza

Wanda Nara parece no haberse olvidado del engaño de su marido Mauro Icardi con La China Suárez. La mediática de 34 años le dio un polémico like en Instagram a una frase que habla sobre la infidelidad.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste ser” rezaba el mensaje mencionado anteriormente. El like de Wanda no pasó desapercibido por los internautas quienes realizaron captura de pantalla del mismo.

Este miércoles, Wanda Nara publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza de frente ante la cámara frente al espejo. La corista lució en esta ocasión un conjunto de encaje de color negro. Además, la también representante de fútbol complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Wanda Nara

“Campaña #work” fue el sencillo y corto texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar sus reciente y osada instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Wanda Nara

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa de Mauro Icardi se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 456 mil corazones. Además, la mediática recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, que halagaron su magnífica figura física y su outfit elegido.