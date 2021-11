3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó El amor es como el chachachá

El amor es como el chachachá es una de las series más reproducidas del momento en Netflix. Esta producción coreana cuenta con 16 episodios y su título original es Gaetmaeul Chachacha que su traducción literal es “pueblo costero Chachacha”, y que como su nombre lo dice tiene como escenario la ficticia y tranquila localidad junto al mar de Gongjin.

La serie de Netflix se basa principalmente de una encrucijada, que deriva en la mudanza de una dentista a un pueblo costero donde conoce a un hombre que quiere ayudar a sus vecinos. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en el gigante de streaming.

Dash y Lily: los polos opuestos se atraen. En Navidades, el cínico Dash y la alegre Lily intercambian mensajes y desafíos en un cuaderno rojo que van paseando por todo Nueva York. Austin Abrams ('Euphoria') y Midori Francis protagonizan este romance adolescente y navideño basado en los bestsellers. Esta serie cuenta con solo 1 temporada hasta el momento.

Feel Good: la serie disponible en Netflix trata sobre la vida de Mae Martin, humorista canadiense. Mae vive en Londres, y actualmente está lidiando con la abstinencia, la adicción y su relación con su novia, que antes era heterosexual. Mae intenta controlar los comportamientos adictivos y el intenso romanticismo que impregnan cada faceta de su vida. La tira posee 2 temporadas.

The Baker and the Beauty: Daniel García, un humilde pastelero de Miami, tiene un inesperado romance con la superestrella Noa Hollander. Esta última serie recomendada tiene tan solo 1 temporada.