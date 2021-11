Nati Jota posó sin gafas y con un bellísimo top negro en Instagram y encandiló con su hermosura

En más de una oportunidad, Nati Jota ha hablado abiertamente sobre su mal de amores. Tiempo atrás, la joven influencer de 27 años, estuvo en pareja con Bruno Siri, quien hoy es novio de Ivana Nadal. Cuando se conoció esta relación se generó un gran revuelo mediático ya que muchos apuntaron contra la modelo porque se decía que ellas eran amigas.

Sobre este tema, Nadal habló en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. "A Nati Jota la vi tres veces en mi vida. La realidad es que el pibe tuvo parejas anteriores como todo el mundo y se había separado hace 7 meses. Y no habíamos hablado nunca en la vida y en plena pandemia empezamos a hablar por Instagram", explicó la conductora.

Al ver esto, Nati no dudó en salir a hablar. "Desde el dia 1 dije que no éramos amigas y que me habían avisado 1 (un) día antes", comenzó diciendo en Twitter.

Y explicó: "Re sufrí porque holaaaaa el amor duele, ni por icardiada ni por no avisada; me encontré con la super exposición de algo que no me esperaba y que ya de por sí lastima sin ser mostrado, imagínense verlo por doquier. Pero está todo más que bien y es viejísimo y real aguante Messi".

Ahora, una vez más Nati generó un gran revuelo en la red pero no lo hizo con sus dichos, sino con una preciosa instantánea que compartió para sus miles de seguidores en Instagram. La mediática posó para la cámara sin gafas, con una pequeña sonrisa y un bellísimo top negro. "Hola", escribió en la postal con la que encandiló a más de uno con su hermosura.