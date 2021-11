Romina Malaspina sacude Instagram con estas imágenes a orillas del mar desde Miami

Romina Malaspina es modelo, presentadora, influencer y cantante argentina, comenzó su carrera en la televisión argentina en 2015 como concursante del programa de telerrealidad Gran Hermano y el mismo año apareció en la portada de la revista Playboy en su versión para Argentina. En 2016 participó como comentarista en los programas argentinos de variedades "Morfi, todos a la mesa" y "La jaula de la moda", además de protagonizar, como bailarina de reggaeton, el videoclip “Más que amigos” del músico argentino J One.

Desde la orilla del Océano Atlántico, en la ciudad de Miami, Romina Malspina muestra su esbelta figura con un traje de baño de dos piezas color nude, en un marco natural y paradisíaco. La modelo y presentadora ha subido imágenes a su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de 2.6 millones de seguidores.

Romina Malaspina reveló su trabajo desconocido: "Invierto en criptomonedas y doy clases online", dijo la modelo. La conductora admitió que entender el mundo de las criptomonedas es difícil, pero cuando uno le agarra la mano se vuelve súper rentable.

Tras haberse alejado del noticiero para dedicarse de lleno a la música, Romina Malaspina contó cómo vive esta nueva etapa lejos de la TV pero muy cerca de sus canciones. Contenta por haberse animado a dar el gran salto, la modelo remarcó que es "multifacética".

En este contexto, Romina Mlaspina reveló un trabajo desconocido que disfruta muchísimo. "Siempre estoy súper activa haciendo cosas, ya sea música, conducción o gaming. También hago criptomonedas". Detalló qué hace con las criptomonedas: "Hago trading, compra y venta de activos. Estoy haciendo un curso hace bastante tiempo, desde que comenzó la pandemia", expresó la modelo.

Imagen: Instagram Romina Malspina

Romina Malaspina contó, en diálogo con periodistas: "Cuando salía del canal, como era a la una de la mañana y llegaba y estaba como desvelada, no me podía dormir hasta las cuatro, cinco de la mañana. Entonces, aprovechaba para hacer los cursos a esa hora que estaba toda la ciudad apagada. En principio lo hice para mí, para aprender. La persona que da los cursos, cuando vio mi perfil, automáticamente se quiso asociar conmigo para hacer llegar todo su conocimiento a Argentina. Entonces, yo hago una introducción y la gente me pregunta. Me encanta porque todo lo que aprendo lo voy transmitiendo. Vengo ganando. Ahora todo el mundo se ha vuelto loco con las criptomonedas porque están en un retroceso, pero en líneas generales es ganancia".

Imagen: Instagram