Qué pasaba con los besos que daba Thalía en María Mercedes

Hace algunos años atrás, durante una entrevista en ‘Suelta la Sopa’ por Telemundo, Arturo Peniche contó la razón por la cual odiaba grabar las escenas de beso junto a Thalía cuando estaban grabando María Mercedes.

Al ver las escenas románticas de la telenovela uno se imagina que el romanticismo se apoderaba de todo el set de grabación pero en realidad lo que menos había era romanticismo según reveló con una anécdota súper graciosa Arturo Peniche:

'Tengo una anécdota muy padre, ojalá se acuerde Thalía. A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa. Entonces de repente, un día me llega con un 'tufajo' y le digo: '¡Cómo hueles a ajo! ¿Qué comiste?', comienza relatando.

‘Y otro día me lo vuelve a hacer. Dije: 'hija de tu madre'. Y otro día me dice: ¿Qué crees que comí? Y me hace: [le sopla en la cara]. Híjole’. Fue en ese momento que el actor decidió que no se quedaría de brazos cruzados y tomaría venganza.

La venganza de Arturo Peniche a Thalía

Como Thalía ya le hacía lo de ir a comer los tacos antes de grabar muy seguido, él actor decidió vengarse haciéndole lo mismo. Lo mejor de todo es que la cantante de ‘Amor a la mexicana’ no se lo veía venir.

‘Pues agarro y me pongo de acuerdo con el de utilería, le digo: '¿Tienes una cebolla?' Entonces va a al refrigerador y saca una morada. Le digo: 'Perfecto'’, comenzó contando el protagonista de

María Mercedes.

‘Llega Thalía y me dice: 'Ya me lavé los dientes'. Le digo: 'Sí, está bien condenada, no pasa nada'. Ya vamos a la escena, ensayamos. Me salgo yo del set para masticar la cebolla a escondidas’, continuó Peniche con su confesión sobre los besos a Thalía.

Relató que en el momento en el que mordió la cebolla lloró de lo fuerte que estaba pero se la aguanto y cuando la pudo tragar solamente dijo: ‘Ya llegué’. En ese momento continuaron grabando, venía una escena de beso, agarró a Thalía y fue en ese instante que ella sintió el fuerte olor de su boca. Fuente: Televisa

La esposa de Tommy Mottola intentó zafarse como podía. ‘Fue tan divertido’, concluyó el actor sonriendo mientras recordaba todo el momento.

¿Qué opinas de la venganza de Arturo Peniche?