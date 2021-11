La boda de Paris Hilton se quedó con todas las portadas, la celebrity contrajo matrimonio con Carter Reum

Paris Whitney Hilton conocida simplemente como Paris Hilton es una celebridad, empresaria, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense. Es nada más y nada menos que bisnieta de Conrad Hilton, fundador de Hilton Hotels & Resorts.

Carter Reum es un empresario y capitalista de riesgo estadounidense. Es más conocido por fundar M13 Ventures, una firma de inversión en empresas extranjeras. Junto con su hermano Courtney , Reum cofundó la marca de alcohol VEEV Spirits, una empresa que figura en la revista Inc. Es una de las 5000 empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.

Paris Hilton se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión The Simple Life junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie. Asimismo, se la conoce por varios papeles secundarios en películas como Wonderland, The Cat in the Hat y La casa de cera.

Este fin de semana ambos, Paris Hilton y Carter Reum, fueron protagonistas de una fastuosa y exquisita boda digna de sus importantes contrayentes. La celebración se llevó a cabo en una finca familiar en Bel-Air, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Paris Hilton ha dejado atrás la soltería a sus 40 años y contrajo matrimonio con el empresario Carter Reum. La boda, según ella misma compartió en su cuenta de Instagram, tuvo lugar en la finca familiar de los Hilton. Lujosos autos y elegantes vestidos circularon en las inmediaciones de la ceremonia que se celebró en el residencial barrio de Los Ángeles.

Imagen: Instagram Paris Hilton

Con vestido de diseño exclusivo de Oscar de Renta, Paris Hilton, subió imágenes a su cuenta de Instagram donde se la ve posando su hermoso vestido largo con transparencias y bordado y su cara detrás del velo. En la imagen también se luce el lujoso anillo de compromiso.

Imagen Instagram Paris Hilton

El vestido que Paris Hilton hizo gala, cuenta con una malla cubierta de brillantes y apliques florales, un escote escondido y mangas largas. Para combinar con este estilo de novia romántica, Paris sumó un peinado semirecogido, que incluyó rizos y moño, y un make up muy suave. El novio, Carter Reum se decantó por un clásico traje azul noche, con camisa blanca, moño haciendo juego y zapatos clásicos negros.