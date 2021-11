Conoce el ostentoso pueblo del cual Johnny Deep es dueño en Francia

Johnny Depp, actor, ha vuelto a poner a la venta su pequeño pueblo de Plan de la Tour, el cual se encuentra situado en la región gala de la Provenza. Se trata de una aldea francesa del siglo XIX de la que el extravagante actor se quiere deshacer desde hace unos años.

El pueblo, que. el actor compró en el año 2001, se asienta sobre un terreno de casi 17 hectáreas y tiene 12 casas y dos piscinas. El lugar posee un gimnasio, una iglesia e, incluso, un restaurante privado con un equipo de cocina profesional completo. Increíblemente el pueblo que además cuenta con una pista de patinaje y una bodega, fue vendido por 55,5 millones de dólares,.

Imagen: Pinterest

Johnny Depp sigue inmerso en el enfrentamiento judicial con su ex esposa, Amber Heard. La pareja se divorció en 2016 y, por aquel entonces, ambos llegaron a un acuerdo en buenos términos. Además, según The Hollywood Reporter, la firma estaba sujeta a una cláusula que impedía que cualquiera de las partes dijera algo negativo sobre la ruptura.

Imagen: Clarín

La cláusula se de las celebridades se había cumplido hasta el año 2018, cuando Heard, ex esposa de Johnny Deep, escribió un artículo en “The Washington Post”. Allí la actriz alegó que fue abusada por el actor: “Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan del maltrato”.

Imagen: Pinterest

Ese mismo año, el diario "The Sun" se refirió a Johnny Depp como “maltratador de esposas”, afirmaciones que no sentaron nada bien al actor, ya que demandó al tabloide. El 2 de noviembre de 2020, el tribunal falló a favor de "The Sun" porque encontró 12 incidentes para justificar llamarlo así. A partir de ahí comenzó una batalla entre los que fueran una de las parejas más famosas de Hollywood.