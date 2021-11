Pablo Alborán hizo llorar a todos con una especial interpretación de "Por fin"

La segunda noche de Asaltos de La Voz de España dejó increíbles momentos. Es que los talentos que se presentaron dejaron todo en el escenario y volvieron loco al público. Durante la noche de este sábado, fueron los equipos de Luis Fonsi y Alejandro Sanz los que debieron pasar por esta etapa rumbo a la gran final. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Pablo Alborán.

Todo surgió cuando Miguel Moreno interpretó "Por fin", creación del artista madrileño. El participante logró cautivar a los couches, especialmente a Alborán que se mostró conmovido. Es que, creó con su voz un ambiente íntimo y emotivo difícil de conseguir.

Los couches y los asesores no pudieron evitar aplaudirlo de pie, aunque el participante confesó que intentó no mirar a Alborán para no ponerse nervioso. "Muchas gracias, gracias por hacer esta mayoría. No me acostumbro a escuchar mis canciones en voces tan maravillosas. Me parece un regalo que me hacéis”, señaló el madrileño muy emocionado.

Además, dio detalles todo lo que sintió en ese momento: “La canción toma otro sentido porque, cuando la canto yo estoy en mi burbuja, y de pronto cuando la escucho en tu voz me permito imaginar tu burbuja porque has permitido que todos estemos dentro de ese universo”.

Al escuchar estas palabras, Malú no pudo contener las lágrimas, explicó lo que pasaba por su cabeza y dejó una hermosa reflexión: “Es que es la maravilla de la música. Estoy sentada aquí con unos compañeros que son todos increíbles y cada uno de ellos ha hecho que cada uno de nosotros tengamos una canción que nos acompañe en nuestra vida, nos acompañe en el momento que lo necesitemos. Para esto estamos en la música, para contar historias para que cada uno las vivamos y las sintamos como propias. Y esta canción es preciosa y lloro, pues porque tengo que llorar”.

Greeicy también se permitió mostrar sus emociones: “Entré en un momento de mucha sensibilidad de repente y no puedo parar de llorar. Es que, por momentos, me siento chiquitica porque ha sido muy inspirado para mi estar aquí, al lado de personas que han sido muy generosas”.