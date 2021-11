Aprende una deliciosa mousse de chocolate semi amargo, sin azúcar

Hoy en día, existen diferentes tipos de restricciones alimenticias. Los platos dulces, por ejemplo, tienen la particularidad de aportar un alto valor calórico. Además, no son aptos para el consumo de personas con diabetes. La receta del día de hoy tiene la particularidad de no llevar azúcar. No solamente las personas diabéticas van a poder disfrutar de este postre. Si no que, además, es libre de gluten. Por lo tanto, esta exquisita y fácil mousse sin azúcar también es apta para celíacos. Vas a poder disfrutar de tu momento dulce sin inconvenientes.

Lo único que necesitas para preparar esta deliciosa mousse es batir las claras de huevo a punto nieve. Esto quiere decir batir hasta que tengan la consistencia de la espuma de afeitar. Anímate a dedicarle unos minutos de tu día a esta receta. Date la oportunidad de poder degustar esta preparación en cualquier momento. Acompaña la mousse con frutas de estación para lograr más frescura. Otro tip: rebana pedacitos de fruta y mézclalos dentro de la mousse. Prueba compartir un momento dulce, con tu familia y amigos. ¡Disfruta esta receta que te hará muy feliz!

Mousse de chocolate

Ph: Pixabay

Ingredientes:

150 cc de nata 0%

150 gr de chocolate semi amargo

4 sobres de edulcorante

3 claras batidas a nieve

Mousse de chocolate

Ph: Pixabay

Procedimiento:

Lo primero que necesitarás hacer es calentar la nata. Colócala en un cazo a temperatura media para que se caliente de a poco y no se queme.

Luego, incorpora el chocolate a la nata. Deberás revolverlo para que se derrita en la nata sin quemarse.

Mientras tanto, bate las claras. Incorpora los sobres de edulcorante. Si lo deseas, puedes incorporar edulcorante líquido también. En este caso, unas gotitas serán suficientes.

Cuando estén en punto nieve, incorpora a las claras la nata con el chocolate. Luego, integrarlos con movimientos envolventes.

Para finalizar, vierte la preparación en platos o copas y deja enfriar antes de servir. Puedes acompañar con merengues o copos de maíz inflado. También puedes agregar cualquier ingrediente apto para celíacos y diabéticos.

Prueba su sabor junto a los sabores cítricos.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil.

¡Te contestaremos a la brevedad!