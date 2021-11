Dulce casero: prepara unos bombones de leche condensada y coco

¿Quieres una receta para tus bombones de coco? Hoy te compartiremos una preparación que no tiene desperdicio, con leche condensada y coco ¡con un plus de chocolate! Pero siempre hay opciones de innovar y darle tu toque personal. Para que tengan un plus de presentación puedes utilizar los pilotines ¡quedará mucho mejor!

Los bombones pueden servirse con un rico café o aprovecharlos para la torta. En pocos pasos harás unos bombones ¡deliciosos! El chocolate para que no se queme puedes derretirlo con el microondas en tandas de 30 segundos ¡y listo! A continuación te facilitaremos los detalles para hacerlos.

Ingredientes:

140 gramos de leche condensada

100 gramos de coco rallado

150 gramos de chocolate blanco

2 cucharadas de coco rallado para la cobertura

Ph Pexels

Procedimiento:

Calentamos la leche condensada a fuego lento con los 100 gramos, retiramos cuando veamos que está líquida. Tapamos con un film y dejamos reposar en la nevera por 4 horas.

Retira la preparación y formamos una bolita del tamaño de una nuez, colocamos las bolitas en la nevera.

Derretimos el chocolate a baño maría o con la ayuda del microondas, pasamos las bolitas y rociamos el coco. Dejamos reposar por una hora más en la nevera. Te puedes ayudar pinchando los bombones con un palillo para bañarlos.





Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!