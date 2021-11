Desde la cama, Wanda Nara eleva la temperatura de Instagram

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevo capítulos constantemente. Esta semana la panelista Evelyn Von Brocke reveló en el programa “Intrusos” un posible reproche del futbolista a la modelo por su pasado e inicio de relación cuando se destapó el escándalo con Maxi López.

"Dejate de jorobar, yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta” indicó Evelyn en dicho programa de chimentos sobre el reclamo de Mauro a Wanda.

Hace unas horas, Wanda Nara publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su hermosura de frente ante la cámara desde un departamento en la ciudad de Dubai. La corista lució en esta ocasión un pantalón de jean y un corpiño negro. Además, la también representante de fútbol complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Soy lo que soy por como soy ..” fue el sencillo y corto texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Wanda Nara

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa de Mauro Icardi se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 602 mil corazones. Además, la mediática recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, que halagaron su magnífica figura física y su outfit elegido.

Fuente: Instagram Wanda Nara