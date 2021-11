Aprende cómo preparar un delicioso pan de leche sin harina

La receta de pan del día de hoy es muy saludable. No solo es bajo en calorías si no que también es perfecto para personas intolerantes al gluten ya que no tiene harina ni semillas, féculas o almidones. Al ser un pan que no se amasa, el resultado es una miga esponjosa, suave y sabrosa con un proceso simplificado y una cocción también muy corta. La receta de pan de leche solo lleva tres ingredientes: leche, polvo para hornear y huevos. Al estar pensada como una receta baja en calorías tampoco lleva ni sal ni azúcar, pero puedes agregarlas. Ten en cuenta que la receta está preparada con leche en polvo y no todas las leches en polvo son iguales. Procura conseguir una que sea realmente leche y no un alimento a base de, no hay distinción si decides utilizar leche descremada o normal. Aunque si utilizas la leche descremada, tendrás menos calorías.

Te recomendamos acompañar este pan con crema de cacao de alta proteína o mantequilla de maní. Es un gran acompañamiento para dietas que necesitan mucha fibra y buscan aportar energía. No dejes que sus pocos ingredientes te asusten, funciona igual que cualquier otro pan. Si lo deseas puedes utilizarlo como tapa de sándwiches o tenerlo en cuenta para realizar cualquier otra preparación. Además, por sus bajas calorías, es el pan perfecto para comer todos los días a lo largo del día. Apunta esta receta y pon manos a la obra para aprender a cocinar pan de leche. Ya no tendrás que decirle chau al pan ¡solo a la harina!

Pan

Ph: Pixabay

Ingredientes:

350 gramos de leche en polvo

3 huevos

Un sobre de polvo para hornear

Pan

Ph: Pixabay

Procedimiento:

Primero, precalienta el horno a 160 grados.

Luego, pon los huevos en un bowl y comienza a batir. Ve agregando la leche en polvo hasta que consigas una masa pegajosa. Añade el polvo de hornear y mezcla bien.

Pon la mezcla del pan en una bolsita o una manga pastelera y forma los panes haciendo óvalos cerrados del tamaño que tú desees sobre una placa con papel para horno.

Hornea los panes a 160 grados por 10 minutos y ¡Listo!

