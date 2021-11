Romina Malaspina disfrazada para Halloween en Instagram eleva la temperatura al mostrar su nuevo tatuaje

Romina Malaspina es presentadora, cantante, modelo e influencer argentina, nació en la ciudad de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. La cantante comenzó su carrera en televisión en 2015 como concursante del programa de telerrealidad Gran Hermano.

En la imagen que ha subido a su cuenta de Instagram, Romina Malaspina se muestra con un soutien negro de encaje, unos guantes del mismo color que le cubren los brazos hasta el codo. Esto lo ha complementado con una falda con flecos de cuero ecológico también de color negra. En el pie de foto ha escrito: “Pensando qué le voy a regalar al que adivine de que me disfrace. Lo sigo o no se, lo menciono en mis stories ahora veo. Cómo se nota que recién llego de viaje no? Mira el bondi arriba de la cama. Hasta el limpiavidrios anda por ahí FELIZ HALLOWEEEN AMIGUITOS!! pasenla hermosoTOMEN MUCHO TEQUILAAAA”.

En 2015 Romina Malaspina apareció en la portada de la revista Playboy en su versión para Argentina. En 2016 participó como comentarista en los programas de variedades “Morfi, todos a la mesa” y “La jaula de la moda”, además de protagonizar el videoclip del músico argentino J One, “Más que amigos”.

En el año 2017 Romina Malaspina participó en un reality show de la televisión chilena, titulado “Doble Tentación” y en 2018 apareció en “Supervivientes”, versión española del show de origen sueco Survivor. Ese mismo año participó como vedette y actriz en “Magnífica”, una obra de teatro argentina,? y apareció como estrella invitada y comentarista en “Volverte a ver”, un magazine televisivo español. Durante estos años trabajó también como modelo e influencer en redes sociales.

Hace unos días Romina Malaspina ha sido noticia tras contar la historia sobre su revelador tatuaje que tiene en la espalda y afirma que no duele. La modelo estuvo en Miami, Estados Unidos, donde posó frente al mar en topless para mostrar su nuevo tatuaje.

Romina Malaspina se instaló en Miami, Estados Unidos, para grabar su primer disco y desde ahí posó muy sensual para mostrar el tatuaje que se hizo en los últimos días. También explicó el significado del diseño del tatoo que está relacionado con su nueva etapa.

Imagen: Instagram Romina Malaspina

Es por ello que Romina Malaspina declaró: “Este 2021 fue un año de cambios, de desafíos, de transformarme. Por eso quiero compartir con ustedes que siempre están ahí”. Luego de estas declaraciones, explicó que la imagen compartida en Instagram, era la primera fotografìa que se sacaba del tatuaje y que el diseño significaba todo eso que vivió en el último tiempo, en medio de sus proyectos personales y familiares en un año difícil para todos.