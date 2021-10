El argentino que emigró a España para ser tenista y terminó rompiéndola en La Voz

Shushu González se presentó en la cuarta noche de audiciones a ciegas de La Voz de España para interpretar How am I supposted to live without you, de Michael Bolton, y logró impactar a los couches aunque solo Pablo Alborán dio vuelta su sillón. Sin embargo, Alejandro Sanz mostró su arrepentimiento al no haber luchado por quedarse con este talento.

Cuando terminó la presentación, el malagueño lo llenó de halagos y confesó que le cuesta seleccionar voces sin poder ver a los participantes. "La verdad es que mantienes las notas con una elegancia y una finura que, de pronto, no podía no darme la vuelta", le comentó. Alborán también le adelantó que tiene grandes planes para él: "Te he situado en otras canciones, en otras tesituras y me he dicho 'no puedo perdérmelo'. Así que estoy loco porque nos aventuremos y disfrutemos de este camino juntos".



Antes de dejar el escenario, Shushu González quiso también dejarles un mensaje a los couches: "A mí me gustaría decir solo una cosa. Es un placer tener a estos cuatro increíbles artistas en frente y cada uno de ustedes me ha hecho sentir cosas con su música en el coche o en momentos de mi vida. Poder cantarles y aunque les haya gustado un 1% lo que hice significa mucho, es mi agradecimiento a la música de ustedes".

Pero las palabras de ánimo y las devoluciones positivas no terminaron allí. Alejandro Sanz y Malú aseguraron que su presentación había sido impecable: "Es como si nos hubiéramos girado los cuatro".

Claro que el acento del artista no pasó desapercibido y Sanz le consultó su nacionalidad, allí Shushu señaló que era de la ciudad argentina de La Plata.

Durante las entrevistas previas de presentación, el argentino dio más detalles de su vida. Allí contó que llegó a Barcelona en 1998 junto a su hermana para desarrollar su carrera como tenista profesional, pero que la música siempre fue parte de su vida.