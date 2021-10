Mónica Ayos sí que sabe cómo revolucionar Instagram con sus salvajes fotografías

Mónica Ayos realizó un divertido tutorial casero de como maquillarse en las redes sociales. La actriz de 49 años dijo haberse inspirado en la youtuber “Paulina Cocina” para realizar su grabación.

“Cuántas veces me preguntaron cómo me maquillo? Muchasssss ... muuuuuchasss! tantísimas! . Ok...Como ya saben que odio los "tips" y los "tutoriales"convencionales, decidí homenajear a alguien que admiro posta @paulinacocina ella me roba carcajadas a diario, tiene una locura hermosa y una filosofía de las cosas que al oírla yo comparto y por eso debe ser que la siento tan cercana sin siquiera conocerla (era una fan muy colifa la tipa) este audio es siguiendo su estilo y su sello personal, solo que a ella se le entiende y uds pueden aprender en su caso a cocinar. Acá en cambio no hay aporte alguno” señaló Mónica en su post.

Hace unas horas, Mónica Ayos publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede observar a la intérprete de “Diana María Luna de Santos” en la recordada telenovela “Amazonas” desplegando toda su belleza ante la cámara. La blonda lució una chaqueta de cuero negra un minishort, bucaneras y un ancho cinturón haciendo juego. Además, complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Mónica Ayos

“Muy Yo” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe Ayos para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita. Sin dudas la artista radicada hace varios años en México es una de las más populares en las redes sociales.

Fuente: Instagram Mónica Ayos

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la esposa de Diego Olivera se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 18 mil corazones. También, la publicación de la bella artista obtuvo una gran cantidad de comentarios, la mayoría de cariño y halago hacia su magnífica figura física y su look escogido.