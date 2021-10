Madonna confiesa cuál fue la peor decisión que casi termina con su carrera y la llevó a perder millones

Madonna, cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense, recientemente ha revelado profundos secretos de su vida privada que han impactado al mundo. La artista ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos incluido en el Libro Guinness de los récords.

La cantante siempre se ha mostrado valiente y arriesgada durante su carrera por lo que se intuiría que no tiene nada que lamentar. No obstante al parecer Madonna si se arrepiente de ciertas decisiones que tomó en el pasado y decidió confesar sus secretos mientras promocionaba su nuevo concierto especial "Madame X" en "The Tonight Show With Jimmy Fallon". La artista habría dejado pasar la oportunidad de su vida al rechazar un papel en la película "The Matrix".

Es así que Madonna lanzó un par de bombas secretas el pasado jueves luego de que el entrevistador, Jimmy Fallon, le preguntara acerca de por qué rechazó participar de ciertas películas. Fue allí cuando la cantante confesó que se arrepiente de no haberse puesto el icónico traje de látex que usó la nominada al Oscar Michelle Pfeiffer en “Batman Returns” de Tim Burton en 1992. Sobre ello Madonna afirmó: "Los vi a los dos y lamento haber rechazado a Catwoman" y aseguró que la escena fue "feroz".

Por otra parte Madonna tenía aún más arrepentimientos que confesar ya que rechazó una de las películas más exitosas y galardonadas de Hollywood. La cantante rechazó la oportunidad de ser coprotagonista de la taquillera y popular película de ciencia ficción “The Matrix”. Sobre ello la estrella afirmó: “También rechacé el papel en 'The Matrix'. ¿Puedes creerlo? Quería suicidarme".

Imagen: Los 40

A ello Madonna añadió: "Es como una de las mejores películas jamás hechas". Y luego de que el entrevistador preguntara: "¿No te arrepientes de nada?", la cantante respondió: "Una pequeña parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida". "The Matrix", película de 1999, lanzó una trilogía que recaudó más de $ 1.6 mil millones en la taquilla internacional y ganó cuatro Premios Óscar por: "Mejor montaje", "Mejor sonido", "Mejor edición de sonido" y" Mejores efectos visuales".