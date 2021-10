Las 7 razas de perros más perezosas e ideales para las personas tranquilas

Los perros son conocidos por ser la mascota más activa y juguetona de todos por lo que a menudo se los compara con los gatos. Sin embargo a pesar de lo que se cree, existen ciertas razas de canes que prefieren la tranquilidad y el descanso por lo que son ideales para personas mayores que no quieren ser molestados sino acompañados.

La primera raza en la lista de razas de perros perezosas es la de Bulldog inglés. Estos canes disfrutan mucho el dormir día y noche y además no puede agitarse demasiado por la forma achatada de su nariz, que dificulta su respiración cuando se agita. Debido a ello estos perros son más bien tranquilos y poco activos. La siguiente raza es la de Chow chow, un can calmado, reservado, independiente y tranquilo. Esta raza no destaca por ser un amante del ejercicio, ya que prefiere realizar pequeñas caminatas de vigilancia dentro de su territorio y descansar.

La raza N° 3 en la lista de razas de perros perezosas es la del Galgo. Estas mascotas aman descansar y recibir abrazos y mimos de toda la familia, por lo que pueden pasarse todo el día sin moverse demasiado. La siguiente raza en la lista es la de Mastín napolitano, un can que ama estar dentro de casa aunque necesita que esta tenga gran amplitud par su comodidad

La quinta raza de perro en la lista es la de Terranova. Esta raza es específicamente una de las razas de perros más perezosas, ya que prefiere descansar y dormir la mayor parte del día. Estas mascotas no destacan por la actividad física acelerada durante mucho tiempo aunque es importante que hagan ejercicio moderado para que no sufra sobrepeso.

Imagen: Infobae

La raza N° 6 en la lista de razas de perros perezosas es la de Pug o carlino, un can al que le encanta dormir, por lo que no le llama la atención hacer ejercicio. Esta raza destaca por sus ronquidos y por su capacidad para dormirse de pie o sentado en cualquier sitio. La última raza de la lista es la de Bullmastiff, un perro grande con temperamento tranquilo y callado que se adapta bien a la vida en departamento siempre que reciban tres o más paseos. Esta mascota es muy cariñosa aunque puede llegar a ser agresiva con los extraños.