3 series que debes ver en Netflix si te gustó Clickbait

Clickbait es una de las series joyas de Netflix de este 2021. Esta miniserie de 8 episodios creada por Tony Ayres y Christian White generó un gran interés en el público y sus fanáticos preguntándose si habrá una segunda temporada.

La serie de Netflix tiene como protagonista a Nick Brewer, interpretado por Adrian Grenier, un padre de familia que es secuestrado con un siniestro y macabro juego online detrás. La gente más cercana a él intentará contra reloj descubrir quién está detrás del secuestro y cuáles son sus intenciones últimas. Todo comienza cuando la hermana menor de Nick, Pia Brewer -Zoe Kazan-, descubre un video online de su hermano donde éste aparece ensangrentado y con un cartel en el que se puede leer: “A las 5 millones de visualizaciones moriré”. Los fanáticos de la tira se encuentran esperando ansiosos una confirmación del gigante streaming de una posible segunda temporada. Para ellos les dejamos una lista de opciones con historias similares.

Blindspot: esta serie de Netflix fue creada por Martin Gero y protagonizada por Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown, Audrey Esparza y Ashley Johnson. La misma cuenta la historia de Jane Doe, una mujer con amnesia que aparece desnuda y con el cuerpo totalmente tatuado dentro de una bolsa abandonada en Times Square. Siguiendo las pistas ocultas en los enigmáticos tatuajes, el agente del FBI Kurt Weller iniciará una investigación de una gran conspiración.

Black Mirror: una serie de episodios independientes entre sí y, con un reparto y tramas totalmente diferentes, cuyo único punto común es el poder de las nuevas tecnologías para mover el planeta. Desde su primera temporada, esta serie británica se convirtió en un gran éxito en la plataforma de la N grande.

Cómo vender drogas online (a toda pastilla): esta serie alemana habla, en clave de humor, de toda la realidad que esconden los usuarios de Internet. Es muy entretenida, y tiene toda la acción y la intriga que cabría esperar de una historia que trata estos temas. El joven Moritz Zimmerman comienza a vender éxtasis por Internet para impresionar a su ex. Lo que el protagonista no preveía era acabar controlando un verdadero emporio de venta de drogas a espaldas de todo el instituto. Sin embargo, no tarda en llamar la atención de las autoridades, y el muchacho de 17 años tendrá que ingeniárselas para esquivarla.