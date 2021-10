La celebridad que Jennifer Lopez detesta y causó que no acompañe a Ben Affleck al estreno de su filme

Jennifer Lopez, actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica y diseñadora de modas, parece no estar del todo a gusto con los amigos de Ben Affleck ya que uno de ellos, quien es una celebridad reconocida, incomodaría a la cantante. Lopez, quien es también empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense, retomó su antigua relación con el actor a inicios de este años, lo que ha dado mucho de qué hablar.

Recientemente Ben Affleck, actor, director, productor y guionista estadounidense, estrenó su nueva película llamada “The tender Bar”; no obstante lo que sorprendió a todos fue el hecho de que asistió a la premier sin su novia Jennifer Lopez. Sin embargo, la cantante tendría un motivo justificado para no acompañar a a su pareja y es que no soporta a uno de los actores que estuvieron presentes en el estreno.

La premier de la película “The tender bar” se llevó a cabo en Los Ángeles el pasado domingo, el filme es protagonizado por Affleck y dirigido por George Clooney por lo que los fans se encontraban ansioso por presenciar la obra. No obstante quien no tenía entusiasmo por asistir era Jennifer Lopez y según el portal “The Sun” esto se debería a que la cantante no tolera a Clooney.

Es así que una fuente contó al medio lo siguiente: “Es sabido que Jen no se llevaba bien con George Clooney cuando rodaron juntos Out of Sight. No se soportaban el uno al otro. Así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con Ben, posando con George y Amal”. “Out of Sight” es una película policial-romántica estrenada en 1998, protagonizada por George Clooney y Jennifer Lopez, basada en la novela homónima “Tú ganas, Jack”.

Imagen: E cartelera

Por otra parte Jennifer Lopez no abandonó a Ben Affleck del todo ya horas antes había acompañado al actor a una función previa de la misma película. Sin embargo el motivo por el cual Clooney y la actriz no se toleran luego haber grabado juntos una película aún es incierto ya que ninguno de los dos ha revelado el motivo de su mala relación.