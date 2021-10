El extremadamente difícil test visual numérico que sólo un reducido grupo de personas logran resolver

El test visual es tu mejor aliado para mantener una mente ejercitada en materia de inteligencia y memoria. Es sabido que nuestra mente se deteriora con el tiempo al envejecer, para evitar o prevenir ciertos daños se recomienda el realizar periódicamente algún test que ponga a prueba tu destreza y rapidez mental ya que estos juegan con ambas partes de nuestro cerebro.

El siguiente test visual numérico es una prueba de sinestesia que muy pocas personas logran pasar. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana en la cual las personas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical, o percibir tacto en su mejilla derecha cuando saborean un alimento.

La Universidad de California realizó diversos estudios científicos sobre la dificultad de la sinestesia. Estos sostienen que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales lo que hace que un test visual numérico de este tipo sea extremadamente difícil. Este cruce podría explicarse por una falla en la conexión de los nervios entre las distintas áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero.

Increíblemente la primera descripción de este fenómeno data de muchos años atrás ya que la realizó el doctor George Tobias Ludwig Sachs en 1812. Extrañamente la sinestesia se da con más frecuencia entre los autistas, y algunos tipos de epilepsia provocan también percepciones sinestésicas. ¿Estás listo para realizar el test visual de sinestesia? Sólo debes responder a la siguiente pregunta: ¿Qué dos letras se forma al unir los número “2”?

Imagen: Tuul.tv

La repuesta a este test visual de sinestesia numérico es “SO”, es decir que al unir los número “2” entre los número “5” se conforma la sigla “SO”. En caso de no haber podido resolver el test, no te preocupes, es más común de lo que parece ya solo 1 de cada 2000 personas, es decir una pequeña parte de la población, logra resolverlo. He aquí el resultado de la prueba.