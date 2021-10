Desde el sofá, Flor Peña encendió la red con su gran figura

Florencia Peña habló sobre uno de los temas del momento y dejó su punto de vista con una fuerte frase. La actriz y conductora de 46 años hizo referencia a la salida de su ex compañera en “Casados con hijos”, Érica Rivas, de la obra teatral.

En diálogo con el programa Intrusos el periodista Rodrigo Lussich le dijo a Florencia lo siguiente: “Ella dijo una frase que a nosotros no nos gustó, dijo que ustedes, las compañeras de Casados con Hijos, estuvieron del lado del opresor y a nosotros nos pareció mucho”. Tras ello, la mediática contestó: “Yo no estoy del lado del opresor, ¿qué opresor? Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo ni Gustavo”.

Este jueves, Florencia Peña publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la exprotagonista de “Poné a Francella” desplegando toda su hermosura de perfil ante la cámara para una sesión de fotos profesional. La blonda lució un vestido de color negro de un solo hombro con falda transparente y sandalias rojas. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto, grandes aretes y un delicado make up.

"@mueblesysillones @mueblesmadervent Industria Argentina” fue el sencillo y promocional texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. La bella comediante recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles fanáticos en este posteo.

