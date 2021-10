Danna Paola habla sobre las acusaciones de sufrir maltrato por parte de su novio

Danna Paola, cantante, actriz, modelo y compositora mexicana, últimamente ha dado mucho de que hablar debido a unas acusaciones de supuesto maltrato por parte de su novio. La artista que inició en la farándula con debut en la telenovela infantil “Rayito de luz” en el año 2000, actualmente es una de las grandes eminencias de la música latina.

Paola sin dudas alcanzó fama internacional al interpretar a Lucrecia por tres temporadas en la serie española “Élite” la cual era una producción de Netflix. Además de ello, la artista ha sido jurado de “La Academia” y de “Top Star ¿Cuánto vale tu voz?”. No obstante en esta ocasión lo que ha llevado a Danna a las portadas son rumores de estaría sufriendo maltrato e incluso violencia de género.

Es así que según los medios de México Danna Paola estaría pasando por una relación tóxica junto a su novio Álex Hoyer ya que este la maltrataría. Todo se debe a que una revista mexicana aseguró que la cantante sufre de violencia emocional en la pareja. Sin embargo Danna decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos ya que según la actriz los rumores son falsos.

La artista, que a lo largo de su carrera musical ha lanzado cinco álbumes de estudio, expresó su opinión mediante la plataforma de Twitter. Fue allí donde Paola escribió: “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares”. A ello la cantante agregó: “Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie”.

Imagen: Bekia

Sin dudas Danna Paola es una de las celebridades que más se ha esforzado por reivindicar la figura de la mujer ante el maltrato y el machismo de los medios ya que expresa esto continuamente en las letras de sus canciones. Debido a ello la actriz escribió: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto. Subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.