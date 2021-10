Barby Franco conquista corazones en Instagram desde la pileta

Barby Franco se encuentra atravesando un gran presente a pura emoción. Recientemente, realizó su primera peregrinación a Luján junto a su amiga Carolina Ardohain, o más conocida en el mundo del espectáculo como Pampita. Fue un pedido puntual la que la movilizó a realizar este esfuerzo. ¿De cuál se trata?

"Yo había ido a Salta hace dos semanas a hacer un pedido a la Virgen del Cerro. Se ve que Pampita vio mi posteo y me invitó a ir con sus amigas, porque no sabía si era creyente o no. Éramos 20 chicas. Obviamente, ellas fueron a agradecer una situación muy íntima que tuvieron, y en mi caso fui a pedir algo a la Virgen. Pampita fue a agradecer la vida en sí", señaló en LAM.

Y sobre su petición, contó: "Hace muchos años que estamos buscando un bebé, que tengo este deseo de ser madre, que obviamente va a depender todo de Dios. Que es lo mismo que hicimos en Salta".

En sus redes sociales, Barby es muy activa y diariamente comparte contenido que llama la atención de sus fanáticos. Ahora, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, enseñó cómo se relaja en las piletas termales de un famoso hotel de Buenos Aires y conquistó corazones.

Barby Franco

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Diosa", "Hermosa", "Divina" y "Qué linda", son algunos de los cientos de comentarios que recibió junto a una catarata de emoticones de corazón y aplausos.