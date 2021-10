¿Exatlón o La Desalmada? A quién eligió el público en la contienda por el rating

Nuevamente, Las Estrellas y TV Azteca se disputaron por el rating con sus caballitos de batalla en el inicio de la semana. Este lunes, la cadena de TV mexicana propiedad de Grupo Televisa apostó a la telenovela que viene causando furor desde su estreno, La Desalmada.

La tira, producida por José Alberto Castro, cuenta con las actuaciones protagónicas de Livia Brito y José Ron. Y a ellos, en los roles antagónicos, se suman Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Daniel Elbittar. Cuenta la historia de Fernanda Linares, una mujer que busca vengarse tras el asesinato de su marido la noche de su boda.

La Desalmada lidera el rating

Por el otro lado, la generadora de contenidos propiedad del Grupo Salinas dejó todo en manos de Exatlón, el reality conducido por conducido por Antonio Rosique. El programa reúne a 20 competidores deportivos que deben poner a prueba su inteligencia, fuerza y coraje para consagrarse como ganadores.

El último eliminado de la competencia fue Kevin, el domingo, quien participó pocos días en el programa. "Estoy feliz, hace unas semanas no tenía esta gran familia. Me queda decirle a todo el público mexicano que siga luchando, me hubiera gustado llegar un poco antes para tener más puntos pero así es el Exatlón, espero más adelante llegar desde el principio y romperla", manifestó antes de irse.

El pasado lunes, según los datos brindados por Nielsen IBOPE México, La Desalmada fue vista por 3,9 millones de personas superando a Exatlón en un 148% al ser visto por 1,5 millones de personas.