Mónica Ayos se lleva todos los aplausos con una serie de postales en la red

Desde hace años, Mónica Ayos se encuentra radicada en México junto a su pareja Diego Olivera. En el país azteca, la actriz argentina ha continuado desarrollando su carrera artística y también ha incursionado en el mundo de la moda. Debido al lanzamiento de su cápsula de ropa, poco tiempo atrás, comenzó a circular una versión sobre el fin de su trabajo actoral.

Al oír esto, salió a desmentir los rumores. "Tener una cápsula no me resultaría motivo suficiente para alejarme de una carrera que forjé con sacrificio y que me ha compensado con satisfacciones y una proyección y crecimiento", expresó.

En sus redes sociales, Ayos suele mantenerse muy cercana a sus fanáticos y diariamente comparte nuevo contenido. Ahora, en una de sus últimas publicaciones de Instagram compartió una serie de postales con un mensaje que se llevó todos los aplausos de los internautas.

Mónica Ayos

"La vida es un eco... Lo que envías, regresa, lo que siembras, cosechas, lo que das, obtienes, lo que ves en los demás, existe en ti, Recuerda, la vida es un eco, siempre te volverá", redactó Mónica junto a las instantáneas en las que se la ve con una hermosa y grande sonrisa en su rostro.

Mónica Ayos

Los mensajes de los usuarios no demoraron en aparecer. "Divina", "Hermosa", "Coincido plenamente", "Totalmente de acuerdo", "Tal cual, bellas palabras", "Eres muy sabia", "De acuerdo Moni. Que hermosa sonrisa tienes, tu rostro se ilumina con tu sonrisa" y "Qué bellas palabras. Me encantó la foto, estás guapísima", son algunos de los que se alcanzan a leer.