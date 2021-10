Más de una década después, así se encuentra Vanessa de 'Sin senos no hay paraíso'

Sin senos no hay paraíso es la telenovela estadounidense que se emitió en 2008 e hizo saltar a la fama a varias figuras como Carmen Villalobos. Escrita por Gustavo Bolívar, fue producida por RTI Televisión para Telemundo, la historia gira entorno a la bella Catalina Santana y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

El culebrón alcanzó gran popularidad y sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo. No hay fanático de la tira que no recuerde a "las chicas del barrio" y muchos se preguntan cómo se encuentran ellas más de una década después.

La actriz colombiana Carolina Betancourt fue quien se puso en la piel de Vanessa Salazar, una de las mejores amigas de la protagonista. Gracias a su participación se le abrieron muchas puertas laborales y así fue como brilló en ‘La Reina del Sur’, ‘Mi Familia Perfecta’ y ‘La Fan’.

Debido a otros proyectos, a diferencia de sus compañeras, no pudo participar de la secuela de la tira. “Por compromisos no pude estar en esta ocasión, pero muchas gracias por tanto cariño, por tanto amor, por recordar a Vanessa cuando la hice en Sin senos no hay paraíso. Para mí es muy gratificante saber que les gustó mi personaje”, explicó en ese entonces.

Hoy, tiene 39 años y en sus redes sociales de dedica a compartir contenido de su vida diaria y de sus nuevos proyectos laborales relacionados con los bienes raíces que llaman la atención de sus fanáticos. Así se encuentra en la actualidad, ¿la reconoces?