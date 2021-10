Las acaloradas fotografías por las que Jimena Barón es tendencia en Instagram

Hace unas horas Jimena Barón ha publicado unas impactantes fotos en la que se la puede ver frente al espejo, en el comedor de su casa vestida con traje de "Eva". Con tan solo la parte inferior de su bikini rojo y tapando sólo con sus manos la parte superior de su cuerpo la jurado de Show Match ha dejado a todos muy sorprendidos.

Jimena Barón ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que no queda mucho librado a la imaginación. Con su tallado cuerpo y su cabello suelto la cantante luce mas bella que nunca. En un corto video que ha subido junto con la imagen puede verse a la actriz de espalda al espejo.

Por estos días Jimena Barón ha dado que hablar, esto sucedió cuando Sabrina Rojas fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito la apuró con una picante pregunta sobre su relación con Barón.

Ángel de Brito le hizo una filosa pregunta en vivo a Sabrina Rojas sobre Jimena Barón, a quien se la vinculó recientemente con Luciano Castro. Cabe recordar que Rojas está saliendo con Luis Tucu López, quien tuvo un breve romance con Jimena Barón, mientras que Castro estuvo casado con Sabrina Rojas por varios años, además de tener dos hijos en común.

Sabrina Rojas fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana para hablar de todo, desde "Desnudos", la obra que protagoniza junto con otros grandes actores, hasta su nueva vida amorosa con el Tucu López. Pero obviamente también debió responder preguntas sobre la vida de Luciano Castro, de quien se separó después de muchos años de estar en pareja.

En ese sentido, la actriz reveló que cuando empezó a salir con el locutor temió por las especulaciones que iba a haber debido a que Luciano Castro y Jimena Barón protagonizan "Perla", una película escrita por Santiago Giralt que se estrenará pronto. por ello Sabrina expresó: "Me da como un toque de pudor hablar de ella, sinceramente", reconoció la actriz. Ángel de Brito indagó en los motivos por los que sentía pudor de hablar de Jimena Barón y Rojas le explicó: "Porque es una fiaca para ella que la estemos nombrando como también lo es para Luciano, pero como él sí es mi ex me siento más cómoda".

