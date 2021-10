El test visual del momento: ¿Logras ver al panda en esta ilusión óptica viral que el 99% falla?

Ojo, el tiempo es limitado así que más te vale ser rápido. Buscar un panda nunca fue tan difícil hasta la creación de esta ilusión óptica. El test visual está a la orden del día y esta vez te compartimos uno que viene causando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Este nuevo test visual ha puesto en problemas a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver a ese panda oculto? Vamos con los detalles que tenemos para ti en los siguientes párrafos y así descubras la ilusión óptica.

Te aclaramos que el siguiente test visual ha traído más de un dolor de cabeza a más de uno que lo ha intentado sin éxito. Esta ilusión óptica con la cual cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrar la solución en el tiempo estimado.

Test Visual - Ilusión Óptica

El test visual produce la confusión de tu cerebro, en este caso viene de su intento por extraer conclusiones sobre qué regiones de la imagen forman parte del mismo objeto. Esto es algo especialmente complejo en esta ilusión óptica, por la cantidad de información que se superpone, y aún más en las regiones periféricas donde las formas no están completas.

Test Visual - Ilusión Óptica

¿Qué pasó? ¿Te diste por vencido? No te preocupes, tampoco te sientas mal, es completamente normal, pues este test visual requiere de mucho tiempo y paciencia para ser resuelto y no te olvides dejarte llevar por la ilusión óptica. Te damos una ayuda: aléjate de la pantalla y míralo de costado, también puedes probar desenfocando un poco la vista, así podrás con él. ¿Lo viste?. ¿Qué te pareció el reto? ¿Fue demasiado difícil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.