La complicada enfermedad que afecta a Céline Dion y cambio drásticamente su vida: “Estoy desconsolada"

Céline Dion, cantante y actriz canadiense ha preocupado a sus millones de fans en el mundo a casusa de su grave estado de salud. La artista que emergió como estrella adolescente en su país natal, saltó a la fama en 1990 cuando lanzó “Unison”, su primera producción en inglés que marcó el inicio de su destacada y exitosa carrera en el mercado anglosajón. Durante los noventa, se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de diez años. En 2003 inició una serie de conciertos en el coliseo del hotel "Caesars Palace" en Las Vegas que se extendió durante dieciséis años y se convirtió en el espectáculo más exitoso en la historia de esa ciudad y en uno de los más grandes del planeta.

Sin dudas la fama de Céline llego a todos los rincones del planeta y es por ello que su salud preocupa a muchos. La delicada enfermedad por la que pasa la cantante la ha obligado a cancelar todos los conciertos que tenía agendados para las próximas semanas en el “Resort World Theatre de Las Vegas”. La artista dio a conocer la información a través de un comunicado emitido por su cuenta oficial de Instagram.

La razón por la que Céline Dion debió cancelar sus conciertos es que la estrella sufre “Espasmos musculares persistentes”. Esta enfermedad complicaría el día a día de la cantante ya que dificulta su desenvolvimiento en el escenario. No obstante, su equipo afirmó que Dion se encuentra bajo tratamiento. Es así que el comunicado afirmaba: “Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le impiden participar en los ensayos en curso para el nuevo espectáculo“.

El presidente del “Resorts World de Las Vegas” envió un mensaje de apoyo a Céline en cuanto a su enfermedad mediante las redes sociales: “Si hay algo que estos tiempos difíciles nos han enseñado es que nada es más importante que el bienestar. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida a nuestro hogar cuando se sienta lista y capaz de actuar de nuevo“.

Por su parte Céline Dion se disculpó con el público por su enfermedad y también con la producción con la que ha trabajado arduamente durante ocho meses. “Estoy desconsolada. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo programa durante los últimos ocho meses y no poder abrir este noviembre me entristece más allá de las palabras. (…) Me siento tan mal por decepcionarlos. Lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mejorar. Quiero superar esto tan pronto como pueda” afirmó la cantante.