Jesica Cirio sabe cómo cautivar a todos durante el fin de semana

Jesica Cirio y Gerardo Rozín ya palpitan un nuevo programa de “La Peña del Morfi”. Los carismáticos conductores ofrecerán una nueva edición cargada de música y mucha comida.

El programa transmitido por la señal Telefe contará con la presencia de Luciano Pereyra que se sumará a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. En tanto que las novedades del mundo del deporte estarán a cargo, como es costumbre, de Ariel Rodríguez y el humor de Pato Muzzio, Luis Rubio y Alejandro Gardinetti.

En las últimas horas, Jesica Cirio compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su hermosura para promocionar una reconocida marca de productos para el cabello. La presentadora de televisión lució diferentes looks veraniegos que prometen volverse tendencia la próxima estación. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Todo el año cuidando mi pelo con @estereocolor_oficial No importa cuántas veces cambies de estilo o color, lo importante es ser constante con los tratamientos y @estereocolor_oficial tiene los mejores!” fue la primera parte del promocional texto que eligió Cirio de epígrafe para acompañar su reciente videoclip en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 61 mil. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su magnífica figura física en su posteo.