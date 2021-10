En 3 pasos: mousse de fresas y yogurt muy fácil y en 5 minutos

Muchas veces queremos disfrutar de cosas dulces, pero no podemos hacerlo ya que son muy calóricas o no podemos ingerir azúcar. Para todos esos momentos te presentamos esta receta muy particular. Hoy aprenderás una mousse de fresas y yogurt sin azúcar agregado con nuestra receta.

Para preparar esta receta utilizaremos fresas frescas. Si deseas puedes combinar otros frutos como arándanos o frambuesas para tener sabores diferentes. Te recomendamos utilizar yogurt neutro o sin sabor para la mousse de fresas. Pon manos a la obra y descubre cómo preparar esta receta.

Mousse de fresas

Ph: Cookpad

Ingredientes:

100 grs de fresas

¼ de taza de agua

2 cucharaditas de endulzante

1 yogurt neutro

2 cucharaditas de agar agar

½ taza de agua para el agar agar

Mousse de fresas

Ph: Cookpad

Procedimiento:

Licúa las fresas junto al agua, el endulzante y el yogurt neutro hasta que tengas una consistencia semi líquida.

Luego diluye el agar agar en ½ taza de agua. Para que el agar funcione tiene que estar hirviendo. Por lo tanto, pon el agar en una cacerola hasta que hierva. Luego agrega en otra cacerola la preparación de fresas hasta que hierva también.

Mezcla ambos líquidos y ponlos en un frasco y deja enfriar en la heladera.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil

¡Te contestaremos a la brevedad!