Desde la pileta, la China Suárez demuestra cómo lucir un traje de baño esta temporada

La China Suárez se ha visto envuelta en un gran escándalo mediático e internacional en las últimas semanas, tras ser relacionada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras la reconciliación de la famosa pareja, y el descargo de la actriz, finalmente todo se calmó y ella regresó a Argentina.

Ya en el aeropuerto, cuando le preguntaron por todo lo sucedido, respondió irónicamente. Pampito fue uno de los primeros en abordarla. “Hola, Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás?”, comenzó diciendo. Ella simplemente respondió “Ay, ¡qué calor! Estoy muy bien. ¿Vos?”. Respecto de “cómo la pasó en España”, contó: “Muy bien, cumplí un sueño, el de hacer una película y trabajar en España. Estoy muy contenta”.

Como era sabido, llegó la inevitable pregunta: “¿Cómo estás después de todo esto que pasó? Hiciste un descargo...”. Irónicamente, la China respondió: “¡Qué calor! Fue eso, ya lo dije”. Ante la repregunta: “Pero qué opinás de todo lo que pasó con Wanda, con Mauro...”, la actriz cerró de manera escueta: “¡Muchas gracias! Buen día”.

El primer posteo que hizo la China Suárez desde Argentina fue una foto en blanco y negro junto a dos de sus amigos recostados en un sillón. “Primera parada obligatoria” escribió. Luego, este sábado, la actriz compartió una imagen donde se la ve boca abajo en una pileta con un traje de baño negro. Un emoji de unas gotas de agua fue el sencillo epígrafe que utilizó.

Fuente: Instagram China Suárez

La publicación de Instagram, en la que lució muy seria con gafas de sol negras en un amplio jardín, superó los 85 mil likes y 800 comentarios. Sus fans le dejaron comentarios de apoyo y algunos no dudaron en consultar si se trataba de su propio hogar, aunque la ex actriz de “Casi Ángeles” no respondió”.