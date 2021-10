Renace el amor: atrapan a Lucero saliendo de la casa de su ex Manuel Mijares muy temprano por la mañana

NAPSIX

Desde que el romance entre ambas estrellas de la música se dio a conocer a los medios de comunicación, la relación entre Lucero y Manuel Mijares se convirtió en una de las favoritas del espectáculo. Desde que iniciaron su carrera, los cantantes se han convertido en dos de las figuras más importantes de la música a nivel nacional, por lo que su matrimonio ocasionó furor en la población que estuvo pendiente de cada detalle de su boda, un evento televisado que continúa recordándose hasta el momento.

Después de un tiempo, Manuel Mijares y Lucero concibieron a José Manuel y Lucerito, por lo que su familia también pasó a ser observada por el público. A pesar de la boda de cuento de hadas y la excelente relación que mantenían frente a las cámaras, fue en 2011 cuando las estrellas decidieron divorciarse de manera oficial. Aunque han asegurado mantener una gran amistad, las especulaciones respecto a la verdadera relación entre Mijares y Lucero continúan, especialmente después de sus últimas apariciones.

Actualmente Lucero y Manuel Mijares forman parte del reality show “El Retador”, ahí demuestran la amistad sincera que los une, y sus compañeros alardean de la buena convivencia que manejan en cámara y fuera de grabaciones. Hace unas semanas fue Itati Cantoral quien mencionó que es la mejor pareja divorciada que conoce en su vida, y fue también quien se ha encargado de poner en jaque la relación que llevan actualmente.

El retador es un programa televisivo de México que combina tres disciplinas: el baile, el canto y la imitación. Fue alli donde Lucero tuvo que salir y explicar lo que se le cuestionó, y es que la cantante fue vista saliendo de casa del intérprete Manuel Mijares, quien es también padre de sus hijos.

Durante el programa el conductor comentó, que había un video en donde aparecían los dos: “Tengo un video de una de las jueces de este programa saliendo a las 7 de la mañana de la casa de otro juez”, el conductor no mencionó a ninguno de los cantantes pero sus sonrisas los delataron.

Imagen: HOLA!

Fue Itatí Cantoral quien no se quedó callada y cuestionó a sus compañeros: “¿Qué pasó hoy en la mañana? Hueles a sexo”, mientras que Lucero confesó: “Lo único que yo fui a hacer a las 7 de la mañana, no fue salir de la casa del señor Manuel. El punto es que yo fui y nadie me abrió, fui a dejar una gabardina que me encontré del señor Manuel Mijares que tengo en mi casa hace más de 10 años y que a mí me la dejaron ahí botada en el vestidor”.

Imagen: HOLA!