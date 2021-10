Intenso momento se vivió en La Voz cuando un participante rompió en llanto

Ian García fue el protagonista de uno de los momentos más emotivos de la tercera noche de audiciones a ciegas de La Voz de España. Es que el joven de 28 años, oriundo de Barcelona, no pudo ocultar su sorpresa cuando, en el último minuto, Alejandro Sanz decidió dar vuelta su sillón para darle la bienvenida al programa.

El artista se subió al escenario para interpretar I don’t wanna miss a thing, de Aerosmith. Durante varios pasajes de la canción, Pablo Alborán se mostró muy decidido a apretar el tan deseado botón rojo, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando parecía que ya estaba todo dicho, Sanz les anunció a sus compañeros que lo haría y así ocurrió.

Foto: Instagram

Sorprendido y emocionado, el participante rompió en llanto y terminó de rodillas al advertir que había logrado superar las audiciones.

El resto de los couches no podían creer lo que ocurría cuando se dieron vuelta y Malú no dudó en levantarse para consolarlo. “Ay corazón, que yo no puedo con estas cosas”, aseguró la cantante y agregó mientras se acercaba a abrazarlo: “No puede a ver a nadie llorar, me rompo por dentro”.

Más calmado, Ian García dirigió su atención hacia Sanz: “No te voy a poder agradecer nunca en la vida lo suficiente por esto”.

La respuesta del intérprete de Amiga Mía no se hizo esperar y estuvieron colmadas de ternura y comprensión. “Te estaba notando tanto la ilusión que no podía dejarte fuera. Creo que de eso se trata todo esto, al final de cuenta es una ilusión. La vida está para que cumplamos los sueños, para poder ilusionarnos con lo que nos gusta y nos apasiona. Está claro que esto es tu pasión y si yo puedo por un segundo hacerte feliz y hacerte más fácil que tu cumplas ese sueño y esa ilusión, es que para eso estoy aquí”.