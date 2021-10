Floppy Tesouro sacude Instagram con el increíble video de una acalorada producción fotográfica

Floppy Tesouro luce con una variada colección de trajes de baño de dos piezas que son el fruto de su arduo trabajo, ya que está lanzando su propia marca a modo de emprendimiento personal. Dueña de un cuerpo privilegiado, la modelo luce toda su belleza y deja a sus casi millón y medio de seguidores atónitos.

Floppy Tesouro ha subido a su perfil de Instagram un reel el que puede vérsela muy audaz mostrando diferentes modelos de bikinis y su tallada figura. Acompañada de su pequeña hija Morea, ambas lucen los mismos trajes de baño, ya que la modelo ha confesado recientemente que muchas veces se visten con el mismo look madre e hija.

Por estos días Floppy Tesouro ha sido noticia ya que habló de la acusación de estafa a su novio, Ezequiel Pereira. Es por ello que la modelo dijo: "Duele y angustia, es todo mentira". Ezequiel Pereira, la pareja de Floppy Tesuro, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que lo denunciaran por estafa. Rápidamente, la modelo y cantante defendió con todo a su pareja.

Según reveló Mariana Brey en LAM, quien denunció a Ezequiel lo acusa de supuestamente no haber cumplido un contrato. De acuerdo a esta persona, le habrían dado más de 27 mil dólares para montar una hamburguesería que al final no se hizo. Entonces, el denunciante habría pedido el reembolso. Sin embargo, no se lo habrían dado.

Juan Etchegoyen contó en su programa, Mitre Live, que se puso en contacto con Floppy Tesouro. Aunque no salió al aire, sí aprovechó la oportunidad para defender a su pareja y le aclaró al periodista que lo que se dice "es todo mentira".

El periodista expresó: “Hablé con Floppy Tesouro y siempre que sale una noticia de esta manera duele y angustia. Lo que me dijo ella es que todo lo que salió sobre su novio es absolutamente mentira. No es verdad lo que se está diciendo".

Acá te dejamos el reel publicado en Instagram en el que puedes ver a Floppy Tesouro como nunca.