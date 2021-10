Guillermina Valdés encandila a todos con su hermosura

Guillermina Valdés no pudo ocultar su emoción con el homenaje que realizó el concursante Lizardo Ponce al colectivo LGTB en una nueva gala de ShowMatch. El periodista de 31 años eligió la icónica canción “I want to break free” de Queen para su homenaje.

“Me emociona mucho, porque yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos. Los hijos no son nuestros y estamos para acompañar. Basta de etiquetas. Simplemente gracias, Lizardo” fue la devolución de Guillermina al influencer. La bella modelo de 44 años se mostró muy emocionada al pronunciar sus sentidas palabras.

Hace unas horas, Guillermina Valdés compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza primero con un vestido de color negro y luego un vestido strapless de estampado animal print. La jurado complementó su look con su cabello suelto, grandres y un delicado make up con su primer outfit.

“1,2,3 de esta semana Gracias totales @caritorossello” fue el sencillo y promocional texto que eligió Valdés de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Guillermina Valdés

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a pareja de Marcelo Tinelli se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 6 mil corazones. Además, la artista latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia sus looks escogidos y su esbelta figura física, de parte de sus más fieles followers.