Sol Pérez sorprendió en la red en traje de baño junto a su novio

Desde hace un tiempo, Sol Pérez trabaja como panelista en Nosotros a la mañana y cada día que pasa se la ve más y más cómoda en su rol. En la última emisión del ciclo, estuvo como invitada Nazarena Vélez al piso y la ex "chica del clima" no pudo evitar emocionarse al aire.

"Se te ve con una paz y una felicidad y una tranquilidad. Si bien siempre fuiste muy alegre, ahora emanás una energía distinta", le dijo Sol a Nazarena frente a las cámaras. Frente a esto, la mediática le contestó: "Sabés lo que pasó. Decidí dejar de sufrir. En un momento con lo de mi hermana y lo de Fabián ni te cuento, me había quedado en un costado de víctima muy fuerte, que me quedaba cómodo".

Y continuó: "Me quedaba cómodo porque era una pobre mina que se quedó en la calle, pero vivía así, como una pobre mina. Hace tres años dije ya está. Se la hacía pasar muy mal a mis hijos, que no se lo merecen". Al oír esto, Pérez no escondió sus sentimientos y expresó: "Me pone la piel de gallina porque lo re veo".

Ahora, una vez más Sol sorprendió, pero esta vez no lo hizo frente a las cámaras de eltrece sino con lo que subió a su cuenta de Instagram. La joven compartió una postal en traje de baño junto a su novio y la postal no pasó desapercibida para ningún internauta.