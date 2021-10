Modo calor: Sol Pérez demuestra por qué es una de las mujeres más bellas del mundo

Sol Pérez se mostró muy emocionada con el relato de Nazarena Vélez en el programa “Nosotros a la mañana”. La panelista admitió que el relato de la actriz de cómo se sobrepuso a distintas tragedias le llegó de gran manera.

Ante sus dichos Sol le respondió a Nazarena lo siguiente: “Se cambio fue en todos los aspectos de tu vid. Uno te conoce, más allá de que compartimos muchos programas, por tu vida. Y hoy se te ve con una paz y una felicidad y una tranquilidad. Si bien siempre fuiste muy alegre, ahora emanás una energía distinta”.

Hace unas horas, Sol Pérez compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su belleza ante la cámara en el jardín de su hogar. La blonda lució un bikini de color blanco. Además, la mediática complementó su look con un piluso beige, lentes de sol estilo aviador y un delicado make up.

“Explicame la reposera de @guidotmazzoni atrás” fue el simple y corto texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus y veraniegas recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 324 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles followers en este posteo.